Testlauf an Schwörmontag: Stadt misst Besucherströme mit KI-Kameras

Für das Projekt "5G-Rettungsbürger" wurde am Ulmer Feiertag erfasst, wie sich die Menschenmassen durch die Stadt bewegen. Das soll Rettungskräften helfen.

Wie kann die Rettung von Menschenleben mithilfe modernster Technologie optimiert werden? Dieser Frage widmet sich das Modellprojekt "5G Rettungsbürger". Der Einsatz des superschnellen 5G-Mobilfunkstandards wird laut der Stadt Ulm in mehreren Bereichen getestet, darunter beim Notruf zum gezielteren Einsatz der Rettungskräfte und bei der Ersten Hilfe. Auch bei der Optimierung der Lageeinschätzung und dem Schutz von Rettungseinheiten könnte 5G künftig zum Einsatz kommen.

So wurden die Besucherströme an Schwörmontag gemessen

Die wenigsten Besucherinnen und Besucher dürften am Schwörmontag das dafür in der Ulmer Innenstadt aufgespannte mobile Sensornetz bemerkt haben, mit dem die Besuchermassen an zwölf ausgewählten Punkten mittels KI-Kameras gemessen wurden. Die erstmals eingesetzten Geräte messen "Trendbewegungen" und übermitteln die Livebilder nach Angaben der Stadt datenschutzkonform an die Einsatzkräfte im Lagezentrum.

"Bei Veranstaltungen mit sehr vielen Menschen kann es theoretisch immer zu brenzligen Situationen kommen. Deswegen haben wir in unserem Projekt den Schwörmontag genutzt, um zu testen, wie Personenströme in ihrer Dynamik zuverlässig erfasst werden können", erklärt Albert Wiedemann, Leiter der Geschäftsstelle des Projektes „5G Rettungsbürger“ bei der Stadt Ulm den Ansatz.

Das verspricht sich die Stadt Ulm von dem Projekt

"Wir wollen praxisnah und zugleich wissenschaftlich fundiert überprüfen, welchen Mehrwert die technischen Lösungen des 5G-Standards konkret für die Sicherheit bei Großveranstaltungen bieten können", hatte Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) bereits im Vorfeld des Schwörmontags das Ziel umrissen. Weil die Wetterbedingungen am Schwörmontag nicht optimal waren und die Schwörfeier kurzfristig im Münster stattfand, konnten nicht alle Veranstaltungen erfasst werden, bedauert Wiedemann. Es konnte aber getestet werden, ob die Abläufe und die Übertragungen funktionieren.

Dazu wurden aus dem Stadtgebiet mittels 5G telemetrische Informationen an das Lagezentrum übertragen und dort quantitativ ausgewertet. "Es geht uns nicht um individuelle Daten", betont Wiedemann. "Um Daten und Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger zu schützen, wurden alle Gesichter im Kamerabild unumkehrbar anonymisiert und nicht gespeichert". Angezeigt wurden die Daten in Echtzeit in der Live-Lagekarte der Führungsunterstützungssoftware "Command X", die von einem der Konsortialpartner für das 5G-Projekt weiterentwickelt wurde.

Bei den telemetrischen Informationen handelte es sich in erster Linie um Laufrichtungen von Personen und "Trendbewegungen" von Besucherströmen. Die ersten Auswertungen zeigen, dass sowohl das im Projekt verwendete Testnetz von Nokia als auch das öffentliche Mobilfunk-Netz auch unter schwierigen Bedingungen im Echtbetrieb stabil funktioniert haben. Sebastian Muszytowski vom Konsortialpartner BOS Connect wertet die Ergebnisse als Bestätigung dafür, den konsequenten Netzausbau voranzubringen, "damit Rettungskräfte und Bürger auch in Zukunft nachhaltig von neuen Technologien profitieren können." (AZ)