Teutonia statt Theatro: Umstrittener Comedian Binner tritt in Ulm auf

Im Teutonia-Biergarten in der Ulmer Friedrichsau tritt am Mittwochabend der umstrittene Comedian Niklas Binner auf. Theotro-Betreiber Mario Schneider hatte "Glück im Unglück".

Lokal Der Berliner Comedian Niklas Binner gilt als umstritten. Er soll "der neuen Rechten" zuarbeiten. In Ulm muss er kurzfristig einen neuen Veranstaltungsort suchen.

Von Michael Kroha

Der Ulmer "Querdenker"-Anwalt Markus Haintz macht für ihn Werbung. Andernorts wurden seine Auftritte schon kurzfristig abgesagt. Begründung: Man wolle "nie rechtsoffen" sein. Der Berliner Comedian Niklas Binner gilt als umstritten. Es heißt, er würde inhaltlich "der neuen Rechten" zuarbeiten. Am heutigen Mittwochabend tritt er in Ulm auf. Angepriesen wurde erst das Theatro als Veranstaltungsort. Doch jetzt findet Binners Auftritt kurzfristig im Teutonia-Biergarten statt. Theatro-Betreiber Mario Schneider bezeichnet es als "Fehler", die Location in der Hirschstraße überhaupt zur Verfügung gestellt zu haben und habe nun quasi "Glück im Unglück". Teutonia-Pächter Stefan Beilhardt ist der Meinung: "Ich bin politisch neutral. Ich schenke mein Bier auch Aluhutträgern aus."

