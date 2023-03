Ulm/Thalfingen

vor 50 Min.

Hündin Emmy verschluckt Stein: Ein Zufall rettet dem Labradoodle das Leben

Plus Weil es ihrer Hündin richtig mies geht, will Anja V. in einem Ulmer Tierfachmarkt spezielles Futter kaufen. Eine Verkäuferin zweifelt aber am Rat des Tierarztes.

Von Michael Kroha

Völlig aufgelöst war sie, mit Tränen in den Augen. Ihrer Hündin Emmy, einem Labradoodle, ging es immer schlechter. Seit Tagen hatte sie nur noch erbrochen. Der eigentliche Tierarzt war im Urlaub. Ein Vertreter verordnete nach mehreren Besuchen kalorienhaltige Nahrung. Aber als Anja V. danach in einem Tierfachmarkt fragte, bekam eine Verkäuferin Zweifel – und sollte Recht behalten: Noch am selben Tag wurde Emmy operiert und der Vierbeinerin so das Leben gerettet. "Es war für uns der absolute Glücksfall", sagt die Ulmerin.

