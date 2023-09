Thalia zieht in die Hirschstraße Ulm: neue Details zur Eröffnung

Jetzt ist klar, wann und wie der Buchriese in der Fußgängerzone sein Geschäft eröffnet. Die Filiale im Blautalcenter schließt Ende des Monats.

Thalia, das größte Buchhandelsunternehmen im deutschsprachigen Raum, wird nach eigener Mitteilung am Donnerstag, 12. Oktober, nach Umzug aus dem Blautal-Center auf neuer Fläche in der Hirschstraße 12 eröffnen.

Auf 1.360 Quadratmetern Verkaufsfläche im ehemaligen Esprit-Laden bietet die Buchhandlung künftig ein Buchsortiment, zum Teil Deko- und Geschenkartikel sowie eine große Auswahl an Spielwaren. Abgerundet werde das "Einkaufserlebnis", wie es im Pressetext heißt, in einem neuen Ambiente sowie innovative digitale Services. Neben dem bestehenden Team schaffe Thalia zusätzlich sechs neue Arbeitsplätze in der Buchhandlung.

Im Blautalcenter schließt Thalia

Bereits seit 1997 im Ulmer Blautalcenter beheimatet, musste das Unternehmen aufgrund der anstehenden Center-Schließung im vergangenen Jahr einen neuen Standort für die Buchhandlung suchen. „Wir sind natürlich sehr froh darüber, eine passende Fläche in zentraler Lage gefunden zu haben“, wird Oliver Sichert, verantwortlicher Bereichsleiter bei Thalia, zitiert. Der Umzug aus dem Einkaufszentrum ist für Ende September geplant. Letzter Verkaufstag im Blautal-Center ist der 27. September.

Das sagte die neue Leiterin von Thalia in Ulm

Die Leitung am neuen Standort übernimmt künftig Anna-Katharina Reimann, die für ihre neue Aufgabe von Singen nach Ulm zieht: „„Ich freue mich sehr auf meinen Start in Ulm und das Team vor Ort.“ Als Treffpunkt für Bücherbegeisterte werde die neue Buchhandlung, zentral gelegen, mit besonderen Ladenbauelementen eine Brücke zum Standort Ulm schlagen – so werden sich etwa der Ulmer Spatz, die Ulmer Schachtel oder auch der Ulmer Münster in der Buchhandlung wiederfinden.

„Unsere Buchhandlung ist seit vielen Jahren ein beliebter Treffpunkt und wir möchten, dass sich unsere Verbundenheit mit der Stadt auch im Ladenbau widerspiegelt“, erklärt Oliver Sichert die Hintergründe für die Gestaltung der neuen Fläche.

Zusätzlich will Thalia mit einem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm aus Lesungen, Signierstunden oder Workshops in die Buchhandlung locken. „Endlich haben wir den entsprechenden Platz, um Veranstaltungen auf die Bühne zu bringen“, sagt Oliver Sichert.

Nicht nur Bücher wird es geben: Artikel wie Socken und Tassen bis hin zu einer Auswahl an Spielen und Spielwaren im vergrößerten Kinderbereich, gehören auch zum Sortiment. Neu sind auch Self-Checkout-Kassen, die kontaktlose Bezahl-Funktion „Scan & Go“ oder eine Abholstation für bestellte Waren bieten, die den Einkauf vereinfachen. Am Eröffnungstag selbst begrüßt das Buchhandlungsteam die Kundschaft mit Eröffnungsaktionen.

Hugendubel in Ulm baut um

Auch der andere große Buchladen in Ulm baut um: Die derzeit sichtbaren Umbauarbeiten sind Vermieterseitig initiiert. Die Verkleinerung der Ladenfläche um das halbe Obergeschoss des Nachbargebäudes wirkt noch etwas improvisiert. Denn auf einen Teil der früheren Ladenfläche zieht die Telekom. Wie die Hugendubel-Presseabteilung auf Anfrage mitteilte, steht aber eine Neugestaltung der Verkaufsflächen an. Details dazu könnten nicht genannt werden. (AZ/heo)