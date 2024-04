Ulm

vor 47 Min.

Kostenexplosion bei Theater-Anbau: Droht dem teuren Neubau das Aus?

Plus Die Kinnladen gingen runter als im Ulmer Bauausschuss die Kostensteigerung für den Erweiterungsbau des Ulmer Theaters genannt wurde. 21,5 Millionen Euro mehr als geplant. Das Donaustadion wurde da zum Elefant im Raum.

Von Oliver Helmstädter

Statt der ursprünglich kalkulierten und von Ulmer Stadträten und Stadträtinnen genehmigten 35 Millionen Euro soll das der "Neubau eines Kinder- und Jugendtheaters sowie zusätzlicher Proberäume und Werkstätten für das Theater Ulm" jetzt 56,5 Millionen Euro kosten. Das führte im Ulmer Bauausschuss zu einer teilweise hitzigen Diskussion.

Die bittere Pille überreichte Milica Jeremic, Hauptabteilungsleiterin des Gebäudemanagements, den Mitgliedern des Bauausschusses. Die Gründe dafür liegen nicht nur in durch den russischen Angriffskrieg mitverursachten Preissteigerungen auf dem Bau, sondern auch in einer fehlerhaften Planung zu Beginn. So wurden etwa viel zu wenig technische Funktionsflächen berücksichtigt, die viel teurer sind, als "normale Nutzfläche". Baubürgermeister Tim von Winnng begründete die Fehler in frühen Planungen, die zu niedrigeren angenommen Kosten führten, mit mangelnder Erfahrung, der beim ersten Baubeschluss im Frühjahr 2019 zugrunde lag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen