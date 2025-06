Theater Ulm: Der Musicalsommer mit "Saturday Night Fever" hat begonnen

Ein bunter Discoabend mit den größten Hits der BeeGees – das verspricht das Musical zum Film „Saturday Night Fever“, das nun in einer großen Open Air-Produktion in Ulm Premiere feierte. Unter der glitzernden Oberfläche erwartet das Publikum aber auch eine tragische Geschichte über das Erwachsenwerden. Darüber, seinen Platz in einer Welt zu finden, die nicht immer fair mit den jungen Leuten umgeht.

