Theater mobil und digital: Junge Ulmer Bühne macht sich fit für die Zukunft

Plus Die Junge Ulmer Bühne entwickelt in der Pandemie neue Ideen. Das Team um Sven Wisser setzt weiter auf Streaming - und die Theater-Jurte wird mobil.

Von Dagmar Hub

Im Januar wird es zwei Jahre her sein, dass die ersten Corona-Fälle in Deutschland auftraten. Für Kinder sind zwei Jahre eine lange Zeit. "Es gibt Schülerinnen und Schüler, die in ihrem ganzen bisherigen Schulleben noch nicht im Theater waren", stellt Sven Wisser fest. Der Leiter der Jungen Ulmer Bühne (JUB) befürchtet, dass eine Generation entstehen kann, in der sich manifestiert, dass es auch ohne Kultur und Kunst gehen kann - dass das Sich-Reiben an Themen, Einfühlen und Empathie ohne das Erlebnis von Kinder- und Jugendtheater verlorengehen. Die Langzeitfolgen der Pandemie stehen noch nicht wirklich im Fokus, sagt Wisser – und will zunehmend prophylaktisch dagegen anarbeiten.

