Theater Ulm: Das bringt die neue Spielzeit

Anstehende Entscheidungen des neu gewählten Ulmer Gemeinderates prägten die Spielzeit-Begrüßung am Theater Ulm: In einer öffentlichen Sitzung am 20. November wird der Gemeinderat über die Nachfolge des 2026 in den Ruhestand gehenden Intendanten Kay Metzger entscheiden, und bereits im September steht der Theater-Erweiterungsbau auf der Liste jener Ulmer Projekte, für die angesichts der finanziellen Lage eine Priorisierung zu erstellen ist.

Gemeinderat Ulm muss zwei wegweisende Entscheidungen treffen

Durchaus potente Bewerbungen für die Position des Intendanten am Theater Ulm seien eingegangen, so Kulturbürgermeisterin Iris Mann. Kay Metzger kündigte an, sich aus der Entscheidung über seine Nachfolge komplett herauszuhalten, wünschte aber dem Ulmer Gemeinderat „ein glückliches Händchen“, und hofft, die Wahl möge auf eine Person mit hoher Sozialkompetenz fallen. Die Vorauswahlgespräche finden im September statt. Iris Mann verwies darauf, dass 17 der 40 Ulmer Gemeinderäte neu im Gremium sind und zum Teil spartenorientiert – zum Beispiel im Bezug auf Tierschutz oder Ökologie. Wie sie bezüglich Kunst und Kultur agieren werden, sei noch offen. Theater-Verwaltungschefin Angela Weißhardt berichtete, dass es durch den anstehenden Intendantenwechsel auch Unsicherheiten und Ängste unter den Beschäftigten gebe.

Rund hundert Millionen Neuverschuldung stünden an, würden alle Projekte realisiert, die in Ulm geplant sind. Einen guten Teil davon dürfte der umstrittene Theater-Erweiterungsbau ausmachen, dessen Baubeginn im kommenden Jahr geplant ist. Im Anbau, der rund 58,1 Millionen Euro kosten wird und dessen Kosten nach ursprünglich veranschlagten 27 Millionen Euro explodiert sind, sollen Probenräume, Werkstätten und das Kinder- und Jugendtheater Raum finden. Anlass für die Entscheidung zum Neubau waren Mängel in der Arbeitssicherheit bei den jetzigen Werkstätten gewesen. Aus diesem Grund könne sie sich eine komplette Streichung des Projekts nicht vorstellen, so Angela Weißhardt. Als wunderbaren Denkanstoß empfindet Iris Mann gerade auch in dieser Hinsicht das aus Bert Brechts „Mutter Courage“ entlehnte aktuelle Spielzeitmotto „Jedoch vielleicht geschehn noch Wunder“.

Ulmer Philharmoniker geben gratis Dankkonzert am 19. Oktober

Kay Metzger lobte die Einsatzbereitschaft der Beschäftigten des Theaters in allen Sparten und dankte allen Unterstützern – und explizit dem Theater-Förderverein – für das Engagement, aufgrund dessen das Orchester zum B-Orchester hochgestuft wurde. Als „Danke für das B“, so der Titel, wird es am 19. Oktober ein Konzert bei freiem Eintritt in der Pauluskirche geben: Das Philharmonische Orchester und Mitglieder des Musiktheaterensembles des Theaters führen Ludwig van Beethovens berühmte 9. Sinfonie, die mit der „Ode an die Freude“ endet, und Johannes Brahms „Akademische Festouvertüre“ auf. Auch auf das Gedenkkonzert zum 80. Jahrestag der Zerstörung Ulms am 17. Dezember in der Pauluskirche, das unter Beteiligung des Theaters Ulm stattfinden wird, verwies Metzger. Solche Beiträge zu gesellschaftlichen Themen sehe er, angetrieben von Sorge um die freiheitliche Demokratie, für sehr wichtig an.

Den Rückgang an Abonnenten während der Corona-Zeit wieder auszugleichen werde noch einige Jahre dauern, befürchtet Angela Weißhardt – doch der Abwärtstrend der letzten Jahre sei gestoppt, wie 280 neue verkaufte Abos zeigen.