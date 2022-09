Ulm

Diese drei Neuen am Theater Ulm stehen gemeinsam auf einer Bühne

Lokal Im Jugendstück "Tanz der Tiefseequalle" sind die drei neuen Ensemblemitglieder der Schauspielsparte direkt gemeinsam zu sehen.

Von Dagmar Hub

Für diese drei wird die Premiere des Jugendstückes „Tanz der Tiefseequalle“ am Theater Ulm zu einer echten Premiere: Stefanie Schwab, Rasmus Friedrich und Hennig Mittwollen sind neu im Haus am Karajanplatz. Zudem ist es für die beiden männlichen jungen Schauspieler das erste Engagement nach der Schauspielschule. Stefanie Schwab hatte bereits ein sechs Jahre dauerndes Engagement am Theater Lüneburg.

