Theater Ulm macht bei einem Staffellauf fürs Klima mit

Auch das Theater Ulm beteiligt sich an dem gemeinsamen Staffellauf deutscher Theater quer durch die Bundesrepublik und veranstaltet am Mittwoch einen "Markt der Nachhaltigkeit"

"Auf die Plätze! Endlich! Los!" Unter diesem Motto starteten ab dem 1. Mai 47 deutsche Theater und Theaterfestivals zusammen mit freien Ensembles und Theaterschaffenden einen Staffellauf fürs Klima. Dieser führt über zwei Routen mit insgesamt 30 Stationen durch die gesamte Bundesrepublik von Nord nach Süd, von Theater zu Theater - auch Ulm ist dabei.

Die Startpunkte lagen in Recklinghausen und Kiel. Am 19. Mai gelangen beide Routen zum Auftakt des Augsburger Klimafestivals feierlich ins Ziel. An den Stationen werden vielfältige kreative Aktionen, wie etwa Theaterstücke zur Klimakrise, Szenische Lesungen, Podiumsdiskussionen, Poetry-Slams, Konzerte oder auch Aktionen im öffentlichen Raum dargeboten.

Das ist beim Klimatag am Theater Ulm geboten

Statt eines Staffelstabs wird ein symbolischer Apfelbaum-Setzling weitergereicht, der vom Staatstheater Stuttgart und dem LIMA Theater in Esslingen zu Fuß nach Ulm gelangt und von dort mit dem Fahrrad nach Augsburg weitergetragen wird. Anlässlich der feierlichen Staffel-Übergaben gibt es am Mittwoch, 18. Mai, einen Markt der Nachhaltigkeit auf dem Theater-Vorplatz.

Lokale Akteure und Verbände, die im Sinne der Natur und des vorausschauenden Wirtschaftens handeln - wie beispielsweise das Reparatur-Café Ulm - versammeln sich von 14 bis 18 Uhr und bieten allen Interessierten Informationen und Hilfestellungen für einen klimafreundlichen Alltag. Künstlerinnen und Künstler des Theaters erwecken mit Interventionen und Performances diesen Rummelplatz naturschonender Möglichkeiten auch theatral zum Leben. Zu der Aktion aufgerufen hat "Performing for Future – Netzwerk für Nachhaltigkeit in den Darstellenden Künsten". (AZ)