Theater Ulm: „Maria Stuarda“ feiert am Donnerstag Premiere

Kriege, Verrat, Ränkespiele am Königshof: Was das heutige TV- und Netflixpublikum begeistert, faszinierte auch vor 200 Jahren. Während die Serien Titel wie „The Tudors“ oder „Reign“ tragen, hießen die Bühnenwerke bei Schiller und dann bei Donizetti „Maria Stuart“ oder eben „Maria Stuarda“. Eine Oper, die wegen ihrer brisanten Wortwahl bei den Zeitgenossen durchaus schockierende Wirkung hatte. Das Theater Ulm bringt sie nun auch auf die Bühne. Premiere ist am Donnerstag, 20. Februar.

