Ulm

vor 17 Min.

Theater Ulm spielt "Seymour": Eine Abnehmkur aus der Hölle

Plus In "Seymour" gerät die Abnehmkur für Teenager zum Märtyrium. In der Hoffnung auf Entlassung aus dem Sanatorium machen sie sich gegenseitig das Leben zur Hölle.

Von Dagmar Hub

Selten verlässt das Publikum das Podium des Theaters Ulm so still und so langsam. Die von Jannik Graf inszenierte Premiere von Anne Leppers vor zehn Jahren uraufgeführtem Schauspiel „Seymour“ ist eine niederschmetternde Dystopie – und zugleich eine eindringliche psychologische Warnung davor, was Vereinzelung des Menschen (und geschehe sie auch mitten in einer Gruppe) in autoritären Systemen möglich macht.

