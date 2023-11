Theater Ulm steht vor Herausforderungen

Besucherzahlen, die sich nach der Pandemie nur langsam erholen, sind derzeit nicht das einzige Problem am Theater Ulm. Im Kulturausschuss ging es um Kritik und mögliche Lösungen.

Die Besucherzahlen haben das Vor-Pandemie-Nievau noch nicht wieder erreicht. Auch Personalfragen beschäftigten die Verantwortlichen am Theater Ulm. Im Kulturausschuss berichteten sie über die aktuelle Lage und stellten sich den Fragen - und auch der Kritik - der Gemeinderäte.

Verwaltungsdirektorin Angela Weißhardt stellte die Besucherzahlen der vergangenen Spielzeit mit der letzten regulär vor dem Ausbruch der Pandemie gespielten gegenüber: 2018/19 kamen rund 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mehr ins Theater als in der Saison 2022/23. Vor allem die Abo-Angebote würden nicht mehr so gut beim Publikum ankommen. Verglichen mit anderen Theaterhäusern stehe Ulm zwar nicht ganz schlecht da, erklärte Weißhardt. Handlungsbedarf sieht sie trotzdem. Was das erschwert: Mit der Pandemie hat sich das Zuschauer- und Konsumverhalten geändert. Viele Menschen bleiben lieber öfter zu Hause.

Fachkräftemangel in der Bühnentechnik stellt Theater vor Herausforderungen

Was das Theater vor besondere Herausforderungen stellt, ist der Fachkräftemangel - und zwar nicht nur auf der Bühne, sondern vor allem dahinter. Weißhardt spricht von einem "eklatanten Personalmangel" in der Bühnentechnik, der bald auch Auswirkungen auf den Spielbetrieb haben könnte. Mit Schnupperstunden (nächster Termin: 24. November) sollen Interessentinnen und Interessenten angeworben werden.

Es folgte eine längere Debatte im Gemeinderat, die sehr schnell deutlich machte, dass es kein Patentrezept zur Steigerung der Zuschauerzahlen gibt. Manch Gemeinderat wünschte sich mehr Heiteres, andere wollten ein größeres Angebot für Kinder (was allerdings nicht möglich ist, da diese Sparte per Gemeinderatsbeschluss der freien Szene vorbehalten bleiben soll) und auch eine Rückkehr zum Donnerstag als Premierentag wurde gefordert. Ralf Milde, der die vorlegten Zahlen als "katastrophal" bezeichnete, bemängelte das Fehlen einer Debatte darüber, wie sich das Theater für die Zukunft aufstellen will. Weißhardt und Intendant Kay Metzger wehrten sich gegen die vorgebrachte Kritik, etwa in dem sie nochmal erklärten, wie sehr die schwierige Personalsituation die Handlungsmöglichkeiten und speziell die Gestaltung des Spielplans einschränkt.

Gestrichener Zuschuss: Stadt Neu-Ulm in der Kritik

Und schließlich stand auch die Stadt Neu-Ulm in Sachen Theater Ulm in der Kritik. Den der dortige Stadtrat hatte im Zuge eines umfassenden Sparprogramms auch den Zuschuss - zuletzt 51.000 Euro - für das Theater Ulm gestrichen. Kein feiner Zug der Schwesterstadt. Da waren sich Gemeinderat und die Theaterchefs einig. Auch Finanzbürgermeister Bendel, der die Sitzung stellvertretend für Kulturbürgermeisterin Iris Mann leitete, sieht da noch Redebedarf mit Neu-Ulms OB Katrin Albsteiger.

Dass das Theater Ulm auch Besucherinnen und Besucher von der anderen Donauseite anlockt, das zeigt auch die aktuelle laufende Petition für ein B-Orchester. Intendant Kay Metzger wies darauf hin, dass einige Unterzeichner aus Neu-Ulm stammen. Viel mehr wurde zum Thema B-Orchester in dieser Sitzung allerdings nicht gesagt. Die Diskussionen darum sollen in den für den 19. und 20. Dezember terminierten Haushaltssitzungen geführt werden, erklärte Bürgermeister Bendel. Daher wurde über die aktuell eingegangen Anträge in dieser Sitzung noch nicht beraten.