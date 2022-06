Das Theater Ulm veranstaltet einen Mitmach-Nachmittag

Unter dem Motto "Applaus, Applaus" lädt das Theater Ulm seine Besucherinnen und Besucher ein, einmal mehr als Zuschauer zu sein. Auch für Kinder ist einiges geboten.

Das Theater Ulm öffnet seine Türen und Vorhänge. Am Samstag, 4. Juni, findet von 14 bis 18 Uhr ein Nachmittag zum Zuschauen und Mitmachen vor und im Theatergebäude am Herbert-von-Karajan-Platz statt. Dabei ist einiges geboten.

Im unteren Foyer darf sich jeder Freiwillige in unsere Maske begeben, um sich anschließend von einer Polaroid-Kamera mit kunstvollen Requisiten ablichten zu lassen. Theaterführungen gibt es um 15 und 16.30 Uhr. Treffpunkt ist das Kassenfoyer.

Kinder tanzen Szenen aus dem "Sommernachtstraum"

Das nächste Highlight ist die amerikanische Kostümversteigerung mit musikalischen Zwischenspielen aus dem Schauspielensemble, von 14.30 bis 16.30 Uhr auf der Foyerbühne. Kinder von 6 bis 12 Jahren können in die Rolle einer Tanzfee oder des Pucks schlüpfen und mit Reiner Feistel eine Szene aus dem "Sommernachtstraum" tanzen. Dafür müssen sie bloß um 16 Uhr ins Obere Foyer steigen.

Im Podium finden unterdessen zwei reguläre Vorstellungen des Kinderkonzerts "Prinzessin auf der Erbse" statt, für die noch Restkarten verfügbar sind. Auf der Hauptbühne im Großen Haus kann man sich von 14.15 bis 15.00 Uhr auf eine kleine Reise in die Welt des Tanzes begeben, die Tanzcompagnie bei ihren Proben beobachten und beim großen Mitmach-Finale sein eigenes Talent entdecken.

Es gibt ein Theater-Abo zu gewinnen

Danach, um 15.30 Uhr, betritt der Chor die Große Bühne. Gemeinsam mit diesem können Sie das Lied des Gefangenenchores aus "Nabucco" — "Va, pensiero" von Giuseppe Verdi — singen. Ab 16.30 Uhr laden wir alle ein, bei unserer Dirigentenschmiede das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm als Maestro anzuführen. Abschließend präsentieren Sie das erarbeitete Werk gemeinsam mit unserem Chor und Orchester.

Außerdem liegt das druckfrische Spielzeitheft 2022/23 aus. Ab Herbst kann das Theater sein Abonnement-System wieder aufnehmen. Wer sich am 4. Juni an der Theaterkasse für ein Abo entscheidet, bekommt ein Präsent und nimmt automatisch an einer Verlosung teil: Der Gewinner bekommt sein Abonnement für 1 Jahr gratis. (AZ)