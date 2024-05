Ulm

vor 50 Min.

Theater Ulm zeigt ein erbarmungsloses Spiel der Verletzungen

Markus Hottgenroth als George und Anne Simmering als Martha glänzen am Theater Ulm in den Hauptrollen von "Wer hat Angst vor Virginia Woolf".

Plus Auf Hochglanz poliert: Edward Albees Ehedrama "Wer hat Angst vor Virginia Woolf" feierte im Podium des Ulmer Theaters Premiere.

Von Florian L. Arnold

Edward Albees "Wer hat Angst vor Virginia Woolf" gehört zu den zentralen Theatererlebnissen, die man einmal gemacht haben muss. Und das trotz – oder obwohl – es ein überaus harter Stoff ist, der Darstellern und Zuschauern nichts schenkt. Das Werk über eine dysfunktionale Ehe und die Abgründe im (amerikanischen) Universitätsleben feierte 1962 Premiere und machte Albee, der sich selbst einmal einen mittelmäßigen Lyriker mit zwei abgebrochenen Roman-Projekten beschrieb, quasi über Nacht zum Star.

Dass Albee in diesem harten Schlagabtausch über Ehe und Karriere, Wunschvorstellungen, Hoffnungen und geplatzte Lebensträume vieles von dem auf den Punkt brachte, was in gewissen Kreisen zum (Ehe-)Alltag gehört, mag den bis heute fortdauernden Erfolg des Stückes begründen. Ein anderer Grund ist sicher, dass es eines dieser Stücke ist, die Darstellern wie auch Regie und Dramaturgie viel Raum gibt zu brillieren – oder, wie es Intendant Kay Metzger ausdrückt, "das ist ein Abend, den man nur im fünften Gang spielen kann".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen