Tiefgaragen-Brand: Wollte ein 44-Jähriger seine Frau und deren neuen Freund töten?

Ein 44-Jähriger soll am Eselsberg erst zwei Autos angezündet und dann versucht haben, in der Wohnung seiner getrenntlebenden Ehefrau, ein Feuer zu legen.

Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war am Sonntag beim Brand am Ulmer Eselsberg im Einsatz. In einer Tiefgarage in der Ochsensteige fingen Autos Feuer. Am Montag gaben Polizei und Staatsanwaltschaft nähere Details zu den Hintergründen bekannt. Ein 44-Jähriger soll den Brand gelegt haben. Er soll versucht haben, seine getrenntlebende Ehefrau und deren Lebenspartner zu töten.

Kurz nach 14 Uhr soll sich der 44-Jährige in die Ochsensteige begeben haben. Zunächst soll er in der Tiefgarage zwei Autos, einen VW Caddy und einen VW Tiguan, in Brand gesetzt haben. Die beiden Fahrzeuge wurden durch das Feuer komplett zerstört. Die Autos werden nach Angaben der Ermittler von seiner getrenntlebenden Frau und deren Lebenspartner genutzt.

Brandstiftung in Eselsberg-Tiefgarage: 44-Jähriger geht auf Frau los

Danach soll der Mann zur Wohnung seiner 35-jährigen Frau gegangen sein. In dieser Wohnung sollen sich zu dem Zeitpunkt auch ihr 50-jähriger Lebensgefährte und zwei Jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren aufgehalten haben. In welcher Beziehung die Jugendlichen zu den Beteiligten stehen, wird seitens der Ermittler nicht genannt.

Der 44-jährige Beschuldigte soll laut Polizei die Scheibe eines Fensters eingeschlagen haben, das sich neben einer Terrassentür befindet. Durch die Öffnung habe er wohl Brandbeschleuniger in die Wohnung schütten wollen. Außerdem habe er wohl in die Wohnung gelangen wollen, heißt es. Mit vereinten Kräften aber hätten das jene Personen, die sich in der Wohnung befanden, verhindern können. Dabei zogen sich die Personen und der 44-Jährige zum Teil Schnitte durch das geborstene Glas zu. Die Angegriffenen riefen derweil die Polizei, die den 44-Jährigen an der Wohnung vorläufig festnahm. Dagegen soll er sich jedoch so vehement gewehrt haben, dass die Polizei mit mehreren Streifen anrücken musste.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den Mann. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht der Verdacht, dass der 44-Jährige seine von ihm getrenntlebende Ehefrau und deren Lebenspartner töten wollte. Der 44-Jährige wurde am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an. (AZ)