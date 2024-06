Ulm

09:15 Uhr

Tiefkühlkost aus aller Welt: Wie zwei Ulmer das Geschäft revolutionieren wollen

Plus Im Ulmer Westen hat die Firma Delfo den ersten Tiefkühlsupermarkt der Stadt eröffnet. Wenn es nach den zwei Gründern geht, ist das der Beginn einer neuen Lebensmittelkette.

Von Oliver Helmstädter

Jeder Supermarkt in Deutschland hat viele Meter an Truhen mit Tiefkühlkost im Angebot: Die Deutsch-Italiener Adriano Giuseppe Iemma und Alessio Frasca sehen trotzdem in diesem Feld noch viel Entwicklungspotenzial. In Ulm steht der Pilot für eine geplante Filialisierung.

Noch ist das Geschäft in der ehemaligen Sparkasse in Ulm einzigartig. Doch erste Gespräche für weitere Geschäfte würden laufen. "Wir möchten als die Tiefkühlexperten in Deutschland gelten", sagt Iemma. Als Eigentümer und Gründer haben sie ihre Expertise dafür beim Discounter Lidl und auch der Ulmer Drogeriekette Müller gesammelt.

