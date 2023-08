Ulm

vor 50 Min.

Tiktok-Star Rian auf der Burg: "Der nächste Song, der schiebt anders!"

Tiktok-Star Rian verbreitet gute Laune bei seinem Auftritt bei "Stürmt die Burg" in Ulm.

Plus Elektro-Pop und Comedy: Internet-Sensation Rian spielt bei "Stürmt die Burg" in Ulm. Trotz schlechten Wetters verbreitet der Österreicher gute Laune.

Wie wird man im Jahr 2023 Popstar? Im Fall von Florian Gruber lässt sich das so beantworten: Eingängige Texte, überzeugende Tierimitationen und eine enorm große Gefolgschaft auf Tiktok, Instagram und Co. Leider trauten sich nach dem starken Regenschauer am Freitagabend nur wenige Ulmerinnen und Ulmer auf die Wilhelmsburg zum Gratis-Konzert des österreichischen Newcomers. Der führte mit viel Charme durch ein tanzbares Set und bewies dabei musikalisches Talent, das auf eine große Karriere hoffen lässt.

So wurde Florian Gruber alias Rian auf Tiktok und Instagram bekannt

Fast jeder unter 25 Jahren kennt sein Gesicht. Hierzulande ist er allerdings weniger als Musiker bekannt, sondern vielmehr für seine Imitationen und Comedy-Sketche, mit denen er Millionen Menschen im Internet unterhält. Seit 2017 veröffentlicht Gruber unter dem Pseudonym Rian (gesprochen wie die zweite Silbe seines Vornamens) Musik.

