Tim von Winning bleibt Baubürgermeister, bekommt aber Kritik

Plus Der Ulmer Gemeinderat wählt den 52-Jährigen mit deutlicher Mehrheit für weitere acht Jahre ins Amt. Doch von einer Seite gibt es deftige Vorwürfe.

Der Ulmer Gemeinderat hat Tim von Winning für weitere acht Jahre zum Baubürgermeister der Stadt gewählt. Oberbürgermeister Gunter Czisch sprach von einer überzeugenden Mehrheit. Das genaue Abstimmungsergebnis blieb geheim. Von Winning, Jahrgang 1970, ist seit 2015 in dieser Position. Am Mittwoch ließ er seine erste Amtszeit Revue passieren und stellte seine Ideen für die nächsten acht Jahre vor. CDU-Fraktionschef Thoms Kienle aber äußerte deftige Kritik an dem Architekten und Stadtplaner: "Für diese Stadt haben Sie keinen Plan."

Von Winning nannte die klimatischen Bedingungen und die Infrastruktur als große Herausforderungen. Das Starkregenmanagement und der Bau von Solaranlagen seien bedeutsam. Straßen und Brücken müssten saniert werden und auch wegen der großen Zuwanderung seien der Bau und die Sanierung von Bildungseinrichtungen wichtig. Als eines der herausragenden vergangenen Projekte nannte er die Gestaltung des Bahnhofsumfelds und die Straßenbahnlinie 2. Die Einschränkungen für den Straßenverkehr seien groß gewesen, aber die wesentlichen Aufgaben habe man vergleichsweise zügig stemmen können. Für die Zukunft müsse der Wohnungsbau gelingen, am besten mit Nachverdichtung in der Innenstadt. "Die Kohlplatte könnte man auch der nächsten Generation überlassen", sagte er. Eine Sicht, die viele Fraktionen bislang nicht teilten, westlich von Söflingen könnte ein komplettes neues Stadtviertel entstehen.

Heftige Kritik aus der CDU an Baubürgermeister Tim von Winning

Thomas Kienle, Fraktionsvorsitzender von CDU/UfA, nannte die Sedelhöfe eine unästhetische und unwirtliche Enttäuschung. Der Bahnhofsvorplatz sei ideenlos und überteuert und auf dem Gummi-Welz-Areal in der Weststadt seien "sechsgeschossige, quadratische Hitzepilze" errichtet worden. Dass die Baugebiete Hermannsgarten und Eschwiesen im Bauausschuss zuletzt jeweils im ersten Anlauf durchgefallen seien, bezeichnete Kienle als "Führungsversagen". Der CDU-Mann attestierte dem Baubürgermeister eine "Handschrift aus dem letzten Jahrhundert" und warf ihm vor: "Für diese Stadt haben Sie keinen Plan." Er bemängelte auch, dass nur dieser eine Kandidat die Gelegenheit bekommen hatte, sich vor dem Gemeinderat zu präsentieren. Oberbürgermeister Gunter Czisch entgegnete, dass sich niemand anderes mit vergleichbarer Eignung beworben habe.

Auch Kienles Fraktionskollege Günter Zloch äußerte Zweifel. Er kritisierte die zu starke Verdichtung im Zentrum, das sei schlecht fürs Klima. Auch die Bürgerbeteiligung könne verbessert werden. Für die gesamte Fraktion sprachen beide nicht. Barbara Münch sprach von "Einzelmeinungen" und lobte die vergangene Arbeit. Das tat auch Karl Faßnacht (FWG). Von Winning für die Sedelhöfe und das Gummi-Welz-Areal verantwortlich zu machen, sei ungerecht. Beide Projekte seien vor dessen Zeit begonnen worden.

Gemeinderat entscheidet: Baubürgermeister von Ulm bleibt im Amt

Erik Wischmann (FDP) hob die "Kärrnerarbeit" des Baubürgermeisters hervor. "Ich bin dankbar, dass Sie die Arbeit gemacht haben, die liegen geblieben ist." Von Winning habe sich um zerbröselnde Schulen und Brücken gekümmert und nicht nur um schöngeistige Visionen. Martin Ansbacher (SPD) bezeichnete Kienles Sicht als "sehr eigenwillige Bewertung", der Baubürgermeister habe einen großartigen Job gemacht.

Konkrete Fragen stellten Lena Schwelling und Wolfgang Stittrich. Die Grüne wollte wissen, wie von Winning sich die Stadt in acht Jahren vorstelle, der FDP-Stadtrat erkundigte sich nach der öffentlichen Anbindung der Ortsteile. Diese werde derzeit vernachlässigt. Der bisherige und künftige Baubürgermeister sprach von einer grüneren Innenstadt, von besserer Vernetzung zwischen den Quartieren, von funktionierendem Wohnungsbau und von einer höheren Taktung bei Bussen und Straßenbahnen. Was die Ortsteile angehe, müsse man die Ortschaften so entwickeln, dass öffentlicher Nahverkehr dort sinnvoll und wirtschaftlich funktionieren könne.