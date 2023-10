Ulm

Timo Handschuh übernimmt Professur an der Hochschule für Tanz und Musik

Timo Handschuh war GMD am Ulmer Theater, jetzt ist er Professor an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln.

Plus Timo Handschuh, ehemaliger Generalmusikdirektor am Theater Ulm, freut sich auf seine neue Aufgabe in Köln. Doch Ulm will er nicht komplett den Rücken kehren.

Während des Telefongespräches sind im Hintergrund Bahnhofsgeräusche zu hören. Timo Handschuh, bis zum Sommer 2021 Generalmusikdirektor am Theater Ulm, wartet am Stuttgarter Hauptbahnhof auf einen ICE nach Köln. Sein Whatsapp-Profilbild zeigt ihn fröhlich an der Fassade des Kölner Doms hochschauend. Das drückt ganz viel Zukunftshoffnung aus: Timo Handschuh wurde zum Beginn des Wintersemesters 2023/24 als Professor für Orchesterleitung an die Hochschule für Musik und Tanz in Köln berufen.

Mit einem "wahnsinnig gutem Gefühl" in die Zukunft

In Handschuhs Stimme schwingt Freude mit. Er hat ein „wahnsinnig gutes Gefühl“, was die Zukunft betrifft. Noch wohnt er in Stuttgart, aber er plant, in die Metropolregion Köln umzuziehen. Und natürlich träumt er, der auch ein Studium der Orgel- und Kirchenmusik mit einem A-Examen abschloss, davon, im Kölner Dom ein Orgelkonzert zu geben. Zunächst aber die Professur: „Es gibt ganz wenige Stellen in Deutschland, die so genau vom Profil her passen“, schwärmt Handschuh. „Das Umfeld der Hochschule, die Verbindung nach Italien, das ist phänomenal!“ Genau bedeutet die Aufgabe des Professors für Orchesterleitung in Köln, die Handschuh in der Nachfolge von Herbert Görtz antritt, zum einen die Lehrtätigkeit in Köln selbst, zum anderen aber auch die Leitung des Hochschulorchesters des Standortes Aachen der Kölner HfMT.

