Timon Krause erkennt an den Füßen, was sein Gegenüber denkt

Als jüngster Preisträger aller Zeiten bekam Timon Krause den Titel des besten europäischen Mentalisten verliehen. Nun verblüfft der 27-Jährige im Ulmer Roxy.

Timon Krause ist Magier. Er zaubert jedoch keine Kaninchen aus dem Zylinder hervor, lässt auch keine Gegenstände verschwinden oder zersägt gar Jungfrauen. Krause versteht sich auf die Gedanken, die er von seinen Besuchern abliest, so auch jüngst im Ulmer Roxy.

Empathie statt Mystik und vertiefte Menschenkenntnis statt ein Blick in die Kristallkugel sind das Konzept hinter seinem aktuellen Programm Comedy in Mind. Sein Erfolg sei mehr die Beobachtung der Menschen, die Statistik der Verhaltensweisen und der jahrelangen Erfahrung, erklärte Krause nüchtern. Die Stellung der Füße oder ein Blick in die Augen würden ihm verraten, an was sein Gegenüber im Moment denkt, erklärte Krause: „dorthin, wo ein Mensch blickt, wenn er lächelt, fühlt er sich besonders angezogen.“

In Ulm im Roxy schrieben die Besucher Fragen auf einen Zettel

Dass dieses Prinzip offenbar funktioniert, zeigte der Gedankenleser mit einem Besucher, den er zufällig aus dem Publikum auswählte: „Denke dir eine vierstellige Zahl aus und schreibe sie auf und gib sie irgendeinem Gast“, lautete die Aufgabe. 0803, als der Jahrestag am 3. März hatte Florian aufgeschrieben und zum Erstaunen der Besucher nannte auch Krause diese vier Zahlen als Auflösung. In der Pause durften die Besucher ihre Fragen aufschreiben und in eine Box stecken. Krause nahm wahllos Zettel heraus und ohne diese zu lesen, „erfühlte“ er den Inhalt.

So auch den Wunsch von Christian, der tatsächlich schriftlich fragte, ob er sich demnächst einen Audi kaufen könne. Marleen will wissen, wann sie die Liebe ihres Lebens treffen würde. Auch dafür musste Krause den Zettel nicht lesen, um den Inhalt zu kennen. Seine Antwort lautete: „in zwei Jahren bei den ägyptischen Pyramiden.“ Leicht daneben lag der Mentalmagier dagegen beim Geburtstag eines Gastes.

Auftritte hatte Timon Krause auch schon in Las Vegas

Geboren in Deutschland, ausgebildet in Neuseeland und ansässig in Amsterdam, ist Krause mit seiner Show bereits rund um die Welt gereist. Rund 100 Vorstellungen gab Krause mit "Comedy in Mind". Darunter auch in Las Vegas und weiteren Metropolen. Mit seinem Auftritt in Ulm beendete der Mentalist sein Programm. Die Fangemeinde des Gedankenlesens darf sich derweil schon auf eine neue Tournee unter dem Titel "Mind Games" freuen. Mit seinen 27 Jahren zählt der Mentalmagier als großes Nachwuchstalent der Branche. Preise wie der niederländische Meister (2014) der Mentalmagie oder bester europäischer Mentalist (2016) hat sich der Künstler bereits erarbeitet.