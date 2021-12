Ulm/Augsburg

11:45 Uhr

Tödlicher Unfall auf A8: Wie die Polizei versucht, Geisterfahrer zu stoppen

Einen Toten und zwei Schwerverletzte forderte ein Geisterfahrer-Unfall am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn 8 nahe Ulm.

Plus Radio, Straßensperren, Nagelketten: Die Polizei setzt auf viele Mittel, um Falschfahrer zu stoppen und andere zu schützen. Zwei Beamte schildern das Vorgehen.

Von Sebastian Mayr

Mit durchschnittlich 140 Stundenkilometern ist ein Geisterfahrer am frühen Sonntagmorgen ziemlich genau 100 Kilometer lang auf der A8 in Richtung Stuttgart gefahren, auf Höhe Hohenstadt prallte er mit seinem VW Golf frontal gegen Audi. Der Falschfahrer überlebte den Unfall nicht. Was tut die Polizei, um Menschen zu stoppen, die mit ihrem Auto auf der Gegenspur unterwegs sind? Und wie schützt sie andere?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen