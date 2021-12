Tödlicher Unfall auf der A8: Polizei kann Geisterfahrer nicht stoppen

Plus 100 Kilometer war ein Falschfahrer von Augsburg bis Hohenstadt unterwegs, bevor es zu einem tödlichen Zusammenstoß kam. Wieso konnte er nicht aufgehalten werden?

Die Autobahn 8 bei Hohenstadt (Kreis Göppingen) ist am Samstagmorgen von Trümmern übersäht, ein Mensch stirbt, zwei weitere Menschen werden schwer verletzt. Die Verkehrspolizei und die Kriminalpolizei ermitteln gemeinsam, wie es zu diesem verheerenden Unfall kommen konnte.