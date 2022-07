Ulm

vor 14 Min.

Tödlicher Unfall und ein weiterer Rettungseinsatz am Ulmer Donauufer

Die Wasserretter der DLRG waren in der Nacht auf Sonntag zweimal kurz nacheinander gefragt.

Lokal Zwei Rettungseinsätze in einer Nacht in Ulm: Ein Mann fällt in die Donau, ein anderer springt mit Absicht hinein. Nur einmal können Retter helfen.

Von Thomas Heckmann

Gleich zwei Männer sind in der Nacht auf Sonntag auf Höhe des Donaufest-Geländes in Ulm in die Donau gestürzt, bei einem Mann endete das tödlich, der zweite Mann wurde lediglich pitschnass.

