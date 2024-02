Ulm

vor 49 Min.

Tödliches Feuer in Ulm: Eine Frau stirbt bei einem Wohnungsbrand

Am Mittwochabend fanden Einsatzkräfte eine tote Frau in einer Wohnung in Ulm. Und vielsagende Gegenstände neben ihr.

Ein Brand in Ulm beschäftigte am Mittwoch die Einsatzkräfte in Ulm: Gegen 18.30 Uhr sah ein Zeuge von Außen das Feuer in dem Gebäude in der Beyerstraße und wählte nach Polizeiangaben den Notruf. Die Feuerwehr stellte einen Brand im Schlafzimmer der Dachgeschosswohnung fest. Dort fanden die Einsatzkräfte eine tote Frau. In ihrer Nähe: leere Weinflaschen und Zigaretten. Hinweise auf eine Gewalttat konnten nicht erlangt werden. Vielmehr geht die Polizei von einem Unfallgeschehen aus. Weitere Bewohner des Gebäudes kamen nicht zu Schaden. Die tote Frau konnte bislang noch nicht identifiziert werden. Der vorläufige Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro beziffert. (AZ)

Themen folgen