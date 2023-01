Tom Jones spielt beim Open-Air im Wiblinger Klosterhof

Ein weiterer Act für das diesjährige Open-Air im Wiblinger Klosterhof steht fest. Tom Jones macht mit seiner „Ages and Stages“-Tour dort Halt. Wo es Tickets gibt.

Tom Jones kehrt 2023 auf deutsche Bühnen zurück. Bevor es nach München und Frankfurt weitergeht, macht der gebürtige Waliser auch Halt in Wiblingen. Am 21. Juni gibt der 82-Jährige im Rahmen seiner „Ages and Stages“-Tour ein Konzert im Klosterhof.

Seine Hits wurden mehr als 100 Millionen Mal verkauft. Lieder wie "It’s Not Unusual", "She's A Lady" oder "Delilah" werden heute noch gern von vielen Radiostationen gespielt und zeigen zudem die große Bandbreite des Sängers. Tom Jones steht schon seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne und hat Fans über alle Generationengrenzen hinweg. Queen Elizabeth machte ihn 2006 zum Ritter des Empire, für sie durfte er bei ihrem diamanten Thronjubiläum 2012 im Buckingham Palace spielen.

Tickets gibt es im exklusiven Vorverkauf ab 1. Februar, 10 Uhr, bei Magenta Musik. Ab Donnerstag, 2. Februar, 10 Uhr, beginnt der Presale bei Ticketmaster. Der allgemeine Vorverkauf beginnt dann ab Freitag, 3. Februar, 10 Uhr Livenation, Ticketmaster und Eventim. (AZ)