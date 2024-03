Fußgänger wird auf der B10 von Auto erfasst und tödlich verletzt

Schrecklicher Unfall: Am frühen Morgen betritt ein 26-Jähriger plötzlich die Fahrbahn und wird von einem Auto erfasst.

Am Sonntagmorgen, kurz nach 2 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf der B10 von Ulm in Richtung Geislingen. Nach der vierspurigen Strecke betrat kurz vor der Abzweigung nach Tomerdingen ein Fußgänger die Fahrbahn. Er wurde von dem Auto erfasst und nach der Vollbremsung abgeworfen.

Der 34-jährige Fahrer und seine beiden Mitfahrer begannen sofort mit den Hilfsmaßnahmen. Der 26-Jährige verstarb an seinen schweren Verletzungen in der Klinik. Die Autoinsassen blieben unverletzt. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Der Fußgänger betrat von links die Fahrbahn und war dunkel gekleidet. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten zur Prüfung der Vermeidbarkeit an. Die B10 war bis 6.20 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr Dornstadt leuchtete die Unfallstelle während der Unfallaufnahme aus. (AZ)