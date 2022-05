Torsten Sträters Erzählungen begeistern im Roxy

Ihn wollten alle sehen: Das Roxy war für die Show von Torsten Sträter komplett ausverkauft. Es war ein langer Abend, der dennoch zu früh zu Ende ging.

Die Pandemie und monatelange Phasen ohne Auftritte gingen auch an Torsten Sträter nicht spurlos vorbei. "Jetzt ist alles, was ich auf der Bühne mache, zu lang, zu gewollt und zu verzweifelt", resümiert er zum Ende seines Auftritts in Ulm. Das Publikum im restlos ausverkauften Roxy sieht das freilich anders, als gegen 23 Uhr dann doch endlich Schluss ist.

Darum geht es in Torsten Sträters Programm

In Sträters Programm "Schnee, der auf Ceran fällt" ging es zwar weder um Schnee, noch um Ceran - auch nicht um die Traumi oder Traumaten (Pluräle sind nicht seine Stärke, gibt Sträter offen zu), die ihm sein Vater in der Kindheit verpasst hat. Das sollte ursprünglich Inhalt der Show sein. "Aber in den vergangenen zwei Jahren hat es ja eine Problemverschiebung gegeben."

So führt Sträter sein Publikum vor der Pause durch all die Kuriositäten dieser Pandemie, die einem jetzt schon wieder so weit weg vorkommen. Ausgangssperren ab neun Uhr, das erhabene Gefühl, den "guten" Impfstoff von Biontech zu bekommen und nicht die Plörre von Astra. "Da hat doch in Wirklichkeit die Spaltung der Gesellschaft angefangen", meint Sträter. Nicht mit den Ungeimpften - wobei auch er seine Probleme mit Klangschalen-Tussneldas habe, die glauben, mit Geschirr Krebs heilen zu können.

Torsten Sträter ruft zur Sanifair-Revolution auf

Nach der Pause geht es weiter mit deutlich weniger Geschichten über Corona, aber genauso unterhaltsam. Gleich zum Punkt kommt Sträter in seinem Erzählungen ja selten. Er schweift ab und erzählt am Ende - das ist das wichtigste - trotzdem jede Geschichte fertig, greift selbst die losen Enden wieder auf, die die meisten im Saal längst schon vergessen hatten. Doch ohne die erzählerischen Umwege, etwa über einen Aufruf, sich der Sanifair-Revolution des Kabarettisten anzuschließen oder übers Gendern ("Warum sich drüber aufregen, wenn man es am Ende ja doch nicht macht?") wäre ein Abend mit Sträter ja nur halb so witzig.

Ebenfalls sehr witzig waren die Lieder von Singer-Songwriterin Miss Allie, die Torsten Sträter als Support-Act mitgebracht hat. In nur drei Liedern schaffte die sympathische Musikern es schon zu Beginn des Abends, das Publikum zum Mitmachen und Mitsingen zu animieren. Am 24. Februar kommenden Jahres ist Miss Allie im Roxy nochmal mit ihrem Solo-Programm zu sehen.

