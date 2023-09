"Tosca" am Theater Ulm: So gefiel es dem Premierenpublikum

Mit "Tosca" feiert das Theater Ulm einen Erfolg. Auch bei der Publikumsbefragung unserer Redaktion gibt es nur Lob.

"Bravo!"- und "Brava!"-Rufe während des zweiten Teils, lang anhaltender Jubel am Ende: Die Puccini-Oper "Tosca" in der Inszenierung von Christian Poewe kam bei ihrer Premiere zum Spielzeitauftakt beim Publikum ausgesprochen gut an. Das sagen die Premierenbesucherinnen und -besucher.

Die Ulmerin Hanne Haupt applaudiert begeistert. "Die Inszenierung ist sehr, sehr gut", urteilt sie. "Die Sänger waren alle gut, besonders aber Dae-Hee Shin in der Rolle von Scarpia. Auch Tosca hat mir sehr gefallen. In der Aufführung selbst war sie weitaus besser als bei der Einführung, bei der ich war. Eine tolle Leistung aller! Und das Orchester war beeindruckend!"

Kleine Details machen dem Ulmer Publikum Freude

Ingrid Scheib verlässt das Große Haus strahlend. "Einfach nur großartig", sagt sie. "Was für eine tolle Inszenierung. Das reduzierte Bühnenbild ohne Schnörkel passte sehr gut." Was der Ulmerin besonders gefallen hat? "Die kleinen Details. Dass der Nachfolger des menschenverachtenden Scarpia bereits dessen Handschuh trägt und seine Jacke hat: Für die Menschen, die am Unrecht leiden, ändert sich nichts. Der Nachfolger wird genauso."

Markus und Lerina Unseld kamen unvorbereitet aus dem Alltag heraus in die Oper. "Wir hatten uns nicht vorher damit beschäftigt und wussten nicht einmal, dass auf uns heute Abend eine Oper wartet", erzählt das junge Ulmer Paar lachend. "Deshalb war es für uns überraschend. Aber so derart gut war es, auch schauspielerisch haben alle eine tolle Performance abgegeben. Die Musik, das Bühnenbild - wir sind vollkommen begeistert."

"Ich habe 'Tosca' einmal vorher gesehen", erzählt Robert Duck aus Blaustein. "Aber diese heutige Inszenierung gefällt mir noch besser. Die Dramatik am Ende hat mich fasziniert. Die Musik, auch das schauspielerische Können."

"Ich fand alle auf der Bühne super, gerade auch die jungen Sängerinnen vom Spatzen-Chor, aber am besten gefallen hat mir die Stimme der Tosca", sagt Patrizia Gehlhaar aus Ulm. Auch ihr gefallen die winzigen Andeutungen in Poewes Inszenierung. "Eine tolle Inszenierung, großartig!", lobt die Neu-Ulmerin Sibylle Tiedemann "Das Bühnenbild war sehr minimalistisch, aber dadurch wurde man nicht abgelenkt von der Handlung."