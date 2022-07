Toto sind der musikalische Höhepunkt des Ulmer Schwörwochenendes

Nach der Techno-Ballershow von Scooter 2019 sorgen die US-Stars von Toto für gepflegte Pop-Rock-Atmosphäre. Der Veranstalter erwartet rund 5500 Gäste.

Der "Schwörsonntag" wird ein Abend, an dem wohl wieder viele in seligen Erinnerungen an Zeiten schwelgen werden, als Toto in den 80er-Jahren mit Hits wie "Rosanna" oder "Africa" eine sehr gepflegte Wohlfühlatmosphäre verbreiteten. Doch diese Band ist alles andere als eine reine Nostalgieveranstaltung, denn Gitarrist Steve Lukather und Sänger Joseph Williams stehen immer noch voll im Saft - und ihre etwas jüngeren Begleiter sowieso. Dichtes Gedränge wie zu früheren Zeiten wird allerdings nicht vor der Bühne am Münster herrschen, denn bisher wurden 4500 Tickets verkauft. Da ist noch Luft nach oben. Der Veranstalter rechnet mit 5500 Menschen.

Carlheinz Gern ist gerade ziemlich euphorisch: "Ich bin superglücklich." Der Geschäftsführer des Radiosenders Donau3 FM hat in diesem Jahr zusammen mit seinem Partner Allgäu Concerts bereits drei Freiluft-Höhepunkte auf Neu-Ulmer Seite verantwortet: Wincent Weiss, Marc Forster und Sting waren die erhofften Publikumsmagnete. "Es läuft alles." Jetzt geht es auf die Ulmer Seite hinüber, denn der Radiosender darf in diesem Jahr den Münsterplatz bespielen. "Das Wetter wird gut, die Angst vor einer Hitzewelle ist nur Panikmache", sagt Gern im Gespräch mit unserer Redaktion. Mit den bisher verkauften 4500 Karten ist er zufrieden, er rechnet letztendlich mit 5500 Besucherinnen und Besuchern. Der Münsterplatz ist zur Hälfte bestuhlt, der Rest ist frei. Tickets sind noch über die üblichen Vorverkaufsportale zu haben.

34 Bilder Schwörfestival mit Scooter auf dem Ulmer Münsterplatz Foto: Alexander Kaya

Bei Toto darf getrost auch gesessen werden, denn die US-Band ist von ganz anderem Kaliber als Scooter, die 2019 den Münsterplatz mit massentauglichem Stampfbeat beballerten. Die Gruppe gehört wie Foreigner oder Boston zu den frühen Helden des AOR, des "Adult Oriented Rock", also des kommerziell ausgerichteten Erwachsenenrocks. Wobei Toto nach dem ersten Album von 1978 zunehmend feinsinniger und differenzierter zu Werke gingen. So lobt Gern Toto als eine der "anspruchsvollsten Popbands, mit sehr ausgeklügelten Arrangements". Und Gitarrist Steve Lukather, der letzte Verbliebene der Ur-Besetzung, spielt mühelos die komplette Konkurrenz schwindlig. Hörenswert ist übrigens auch die niederländische Psychedelik-Vorgruppe deWolff. Beginn ist um 19 Uhr. Der Einlass zum Münsterplatz befindet sich wie immer zwischen Stadthaus und dem Beginn der Hirschstraße.

Bei der Mallorca-Party auf dem Münsterplatz wird es wohl sehr voll

Am Schwörmontag, beim Gratisprogramm unter dem höchsten Kirchturm der Welt, wird es voraussichtlich deutlich voller. Bisherige Planungen gingen von 6500 Menschen aus, die sich bei der Mallorca-Party amüsieren werden. Die Stadt Ulm habe aber bereits angefragt, ob es nicht möglich sei, mehr Menschen auf den Platz zu lassen, denn an diesem Schwörwochenende könnte es sehr, sehr voll in der Doppelstadt werden: Nach zwei Jahren Corona-Stillstand öffnen sich sozusagen wieder die Schleusen, und die Menschen werden vieles nachholen. Carlheinz Gern meint: "Wir leben gerade in einer seltsamen Stimmung." Dieser Sommer werde so intensiv gefeiert, als ob alle noch einmal alles richtig genießen wollen, "als ob wir im Herbst nur noch kalt duschen dürften".

Allerdings erfreuen sich nicht alle Veranstaltungen des Schwörwochenendes gleich großer Beliebtheit. So wurde das Festival "Ulm Dänced" am Freitag vom Münsterplatz mangels Nachfrage ins Theatro verlegt. Ab 18 Uhr geht es zunächst draußen in der Passage los, dann wird drinnen weitergetanzt.

