Traktor in Donaustetten gestohlen: Polizei sucht Zeugen

In Ulm-Donaustetten ist am vergangenen Wochenende ein Traktor gestohlen worden. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, stand der Traktor zwischen Freitag, 20 Uhr, und Montag, 8 Uhr, im Schleifweg. Ein Unbekannter stahl den John Deere AutoTrac Start Fire 6000. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen ermittelt nun. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war am Fahrzeug das Kennzeichen UL-JH 9 montiert. Hinweise nimmt der Polizeiposten unter der Telefonnummer 0731/401750 entgegen. (AZ)

89073 Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Traktor Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis