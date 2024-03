Ulm

Trauerfeier für Opfer der tödlichen Messerattacke am Ulmer Eselsberg

Ein 54-Jähriger soll am Sonntag, 10. März, in einem Mehrfamilienhaus am Ulmer Eselsberg seinen 58-jährigen Nachbar getötet haben. Die Bilder zeigen die Umgebung des Tatorts am Morgen danach.

Plus An der Ditib-Moschee in Ulm kommen die Familie und Freunde des getöteten 58-Jährigen zusammen, um Abschied zu nehmen. Es ist wohl auch eine Plakataktion geplant.

Von Michael Kroha

Vier Tage nach der tödlichen Messerattacke am Ulmer Eselsberg nehmen die Familie sowie zahlreiche Freunde und Bekannte Abschied vom getöteten 58-Jährigen. An der Ditib-Moschee in der Herrlinger Straße in Ulm wird es am heutigen Donnerstag, um 17 Uhr, eine Trauerfeier und ein Beerdigungsgebet geben. Erwartet werden um die 200 Menschen, unter anderem aus Stuttgart und Frankfurt. Angehörige wollen dabei mit Plakaten zur Geltung bringen, dass sie es nicht in Ordnung finden, was derzeit mit dem mutmaßlichen Täter passiert.

Der 54-Jährige, der im selben Mehrfamilienhaus wie die Familie wohnte, sei keineswegs "psychisch krank", wie ein Angehöriger der Opferfamilie unserer Redaktion am Donnerstag erzählt. Insofern seien sie auch nicht einverstanden damit, dass der Mann nach derzeitigem Stand für die Ermittler als "schuldunfähig" gilt und in ein psychiatrisches Krankenhaus statt in ein Gefängnis kommt.

