Ulm

vor 36 Min.

Trauerfeier nach tödlicher Messerattacke: Angehörige fordern mehr Sicherheit

Die pakistanische Gemeinde versammelte sich nach der tödlichen Messerattacke am Ulmer Eselsberg zur Trauerfeier an der Ditib-Moschee in Ulm. Angehörige setzten ein politisches Zeichen.

Plus An der Ditib-Moschee in Ulm nahmen Familie und Freunde Abschied vom am Sonntag getöteten 58-Jährigen. Angehörige wollen, dass der mutmaßliche Täter ins Gefängnis kommt.

Von Michael Kroha

Der pakistanische Konsul ist extra aus Frankfurt angereist, um Worte an die Hinterbliebenen zu richten. Ein nahestehender Freund der Familie wandte sich ebenfalls an die Trauergemeinde. Vier Tage nach der tödlichen Messerattacke am Ulmer Eselsberg haben Familie und Freunde am Donnerstag Abschied vom getöteten 58-Jährigen genommen. An der Ditib-Moschee in Ulm fand ein Beerdigungsgebet statt. Um die 200 Menschen waren gekommen. Noch als der Sarg zur Waschung gefahren wurde, erfolgte ein politisches Statement der pakistanischen Gemeinde.

Vier orangefarbe und drei grüne Plakate wurden von Angehörigen unmittelbar vor der Moschee hochgehalten. Darauf war unter anderem zu lesen: "Schluss mit vorgetäuschter Gerechtigkeit", "Steuerhinterziehung: 10 Jahre, Tötungsdelikt: Psychiatrie" oder "Wir sind heute nicht die ersten Opfer! Wer sind morgen die nächsten Opfer?"

