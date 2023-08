Ulm

vor 17 Min.

Traum von Profi-Karriere als Musiker verwirklicht? Das wurde aus Malte Höfig

Malte Höfig studiert mittlerweile am Mozarteum in Salzburg. Der Jugend musiziert-Gewinner ist auf dem Weg zum Profimusiker.

Plus Vor acht Jahren gewann Malte Höfig bei "Jugend musiziert". Hat der begabte 15-Jährige seinen Traum vom Profimusiker verwirklichen können?

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Er wolle die Musik zu seinem Beruf machen, sagte der damals 15-jährige Malte Höfig unserer Redaktion nach seinem Bundessieg bei "Jugend musiziert" im Jahr 2015. Kein kleiner Vorsatz - zumal Malte Höfig mit einem Instrument auf Bundesebene Erfolg hatte, das in Orchestern normalerweise nicht vertreten ist, und für das es kaum klassische Literatur gibt. Was wurde aus den Träumen des jugendlichen Gitarristen?

Von Ulm ans Mozarteum nach Salzburg

Beim Telefonat ist Malte Höfig, inzwischen 23 Jahre alt, in Salzburg. Dort lebt er heute, ist nur noch ab und zu in Ulm - zum Beispiel trat er jüngst bei den Wiblinger Bachtagen mit deren Gründer Albrecht Schmid am Cembalo auf - und verbindet bei solchen Reisen nach Ulm gerne Konzerttätigkeit und Besuche bei Familie und Freunden. Salzburg? Da klingt das Mozarteum sofort im Ohr - und genau dort studiert Malte Höfig, als letzter Schüler des in den Ruhestand gehenden US-amerikanischen Gitarristen Eliot Fisk, der seit 1989 am Mozarteum - und in Boston - lehrt. Fisk gibt nicht nur Meisterklassen, er erweiterte auch das Repertoire für klassische Gitarre enorm durch Transkriptionen von für andere Instrumente komponierten klassischen Werken unter anderem von Papanini und Johann Sebastian Bach. Dass sein Schüler "das Mehr" hat, wie Malte Höfigs erster Lehrer Oliver Woog geurteilt hatte, bestätigte sich früh: 2019 wurde Malte Preisträger "Junge Ulmer Kunst", er wird zudem von der Yehudi Menuhin-Stiftung gefördert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen