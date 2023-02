Tresor aus Firma in Ulmer Karlstraße gestohlen: Wie kamen die Täter rein?

Aus Büroräumen einer Firma in der Ulmer Karlstraße ist ein Tresor gestohlen worden. Wie die Täter reinkamen, ist der Polizei bislang ein Rätsel.

Ein Einbrecher hat am Wochenende in Ulm einen Tresor erbeutet. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, verschaffte sich der bislang Unbekannte zwischen Freitag und Montag Zugang zu einer Firma in der Karlstraße. Wie er in die Büroräume gelangte, ist den Ermittlern nach eigenen Angaben bislang unklar. Auf seiner Suche nach Beute fand der Täter einen Tresor. Den nahm er komplett mit. Darin soll sich Bargeld befunden haben. Das Polizeirevier Ulm-Mitte sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen nach dem Unbekannten und dem Tresor auf. (AZ)