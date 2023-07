Ulm

vor 3 Min.

Triennale Ulmer Kunst: Viele Überraschungen bei Ausstellung "Achtung Umbau!"

Plus "Achtung Umbau!" lautet das Motto, unter dem sich Künstlerinnen und Künstler aus der Region bewerben konnten. Heraus kam eine Ausstellung mit vielen Überraschungen.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Es verändert sich was, und zwar im Museum Ulm, das ab diesem Sommer aufwendig umgebaut wird. Veränderung und Wandel sind derzeit also die bestimmenden Themen des Hauses, die sich nun auch in der 23. Triennale Ulmer Kunst niederschlagen. Mehr als 100 Einsendungen dazu haben die Jury erreicht, knapp ein Viertel davon ist jetzt in der Kunsthalle Weishaupt zu sehen.

"Achtung Umbau!" habend die Veranstalter der Triennale Ulmer Kunst als Motto ausgegeben. Christian Greifendorf hat diese Vorgabe am wörtlichsten verstanden. Der Ulmer Künstler hat in der Kunsthalle eine kleine Baustelle - inklusive typischem rotem Flatterband - aufgebaut, eine Objektinstallation, an der er während der gesamten Ausstellungszeit weiterarbeitet. Er stellt den Schaffensprozess, der gleichsam immer ein Prozess der Veränderung ist, in den Vordergrund.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen