Trio auf Beutezug in der Ulmer Fußgängerzone erwischt

Am Donnerstag entwendeten drei Männer in der Ulmer Innenstadt mehrere Kleidungsstücke.

Ein Trio auf Beutezug konnte in Ulm am Donnerstag dingfest gemacht werden: Gegen 15.45 Uhr meldete eine aufmerksame Fußgängerin der Polizei drei Diebe. Sie beobachtete die Täter bei ihrem Beutezug. Ein Mann des Trios entwendete mehrere Jacken aus einem Bekleidungsgeschäft in der Ulmer Innenstadt.

Die hingen an einem Ständer vor dem Geschäft. Die Jacken brachte er im Anschluss zu seinen zwei Komplizen. An den Jacken entfernten sie die Diebstahlsicherung.

Die Polizei konnte die Täter nach eigenen Angaben in der Nähe des Bahnhofes feststellen. Sie wurden festgenommen und auf das Polizeirevier gebracht. Das Trio muss nun mit einer Anzeige rechnen. (AZ)