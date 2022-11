Trotz ausgelöster Airbags: Autofahrer wird bei Unfall in Ulm verletzt

Auf der Blaubeurer Straße in Ulm kommt es zu einem Unfall. Eine Autofahrerin hatte ein anderes Auto wohl übersehen.

Bei einem Unfall am Montag in der Blaubeurer Straße in Ulm ist ein 63 Jahre alter Autofahrer verletzt worden. Eine andere Autofahrerin hatte ihm wohl die Vorfahrt genommen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 72-Jährige gegen 11.30 Uhr mit ihrem VW in der Blaubeurer Straße in auswärtige Richtung. Sie bog nach links in die Magirusstraße ab. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 63-Jährigen mit seinem Dacia. Die Ampelanlage zeigte für beide grün, doch der Mann hatte Vorrang, so die Polizei.

Die Autos stießen zusammen. Bei dem Aufprall lösten die Airbags im Dacia aus und der 63-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Dacia musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. (AZ)