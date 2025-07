Trotz Bauflaute und politischer Krisen: Uzin Utz verbessert Ergebnis deutlich

Stabile Geschäftszahlen in schwierigen Zeiten hat die Uzin Utz am Dienstagmorgen in Ulm vorgelegt. Der Umsatz ist zwar leicht gesunken, das Ergebnis vor Steuern aber beinahe um ein Viertel gestiegen. Wie der Konzern dieses Kunststück hinbekommen hat und was er für das neue Geschäftsjahr und die Zukunft plant, erläuterten Finanzvorstand Christian Richter und Vertriebsvorstand Philipp Utz in einer Pressekonferenz im Donautal.

Karen Annemaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Uzin Utz AG Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis