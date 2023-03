Trotz bundesweiter Schließungen: Galeria Kaufhof in Ulm bleibt offen

Plus Aufatmen in der Fußgängerzone: Die Ulmer Filiale von Galeria Kaufhof steht nicht auf einer Liste der 52 Häuser, die schließen müssen. Wo ein Experte die Marktchancen sieht.

Das größte Geschäft der Ulmer Innenstadt bleibt: Das 15.000 Quadratmeter große Kaufhaus Galeria Kaufhof in der Bahnhofstraße steht nicht auf einer Liste der Häuser, die schließen müssen, wie der Gesamtbetriebsrat am Montag verbreitete. "Alles andere hätte mich überrascht", kommentiert Josef Röll, der Referent für das Thema Einzelhandel bei der Ulmer Industrie- und Handelskammer diese Nachricht.