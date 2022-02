Ulm

18:25 Uhr

Trotz Fasnet-Absage: Ulmer Narrenzunft feiert Jubiläum mit einer Ausstellung

Plus Zum 30. Geburtstag präsentiert die Ulmer Narrenzunft eine Ausstellung der schönsten "Häs" in der Stadtbibliothek. Doch der traditionelle Ulmzug fällt aus.

Von Jonas Klimm

Es hätte so wunderbar gepasst: 30 Jahre Ulmer Narrenzunft, eine Ausstellung anlässlich des besonderen Jubiläums und dazu - wie immer: feuchtfröhliche, ausschweifende, vielleicht noch hemmungslosere Feierlichkeiten als sonst zur fünften Jahreszeit. Doch aus dem Dreiklang aus Wonne, Lebensfreude und Traditionspflege wird in diesem Jahr nichts. Der Fasnet-Gegner ist ein kleines, sich in steter Veränderung befindliches Virus, das nach 2021 zum zweiten Mal den Narren und Närrinnen die Maske vom Gesicht reißt.

