Trotz Hausverbot im Lokal: Betrunkener randaliert in Gaststätte in Ulm-Lehr

In einer Gaststätte in Ulm-Lehr kommt es zu Handgreiflichkeiten. Einen Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Obwohl ein 53-Jähriger eigentlich schon ein Hausverbot erhalten hat, soll er ein Lokal in Ulm-Lehr betreten haben. Daraufhin kam es zu Handgreiflichkeiten mit einem Beschäftigten der Gaststätte. Die Polizei wurde gerufen. Nun erwartet den Mann eine Strafanzeige.

Wie die Polizei mitteilt, soll der 53-Jährige das Lokal am Donnerstagabend kurz nach 20 Uhr betreten haben. Der Betrunkene sei daraufhin mit dem Beschäftigten in Streit geraten, was in Handgreiflichkeiten mündete. Erst als weitere Beschäftigte dazwischen gingen, sei es gelungen, den Mann aus dem Lokal zu weisen.

Die Polizei habe den Ulmer noch vor der Gaststätte angetroffen. Eine erste Überprüfung habe ergeben, dass er stark betrunken gewesen sein soll. Nachdem seine Personalien feststanden, habe die Polizei den Mann aufgefordert, nach Hause zu gehen. Dem sei er nur widerwillig nachgekommen. Jetzt wird gegen den 53-Jährigen wegen Körperverletzung ermittelt. (AZ)