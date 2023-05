Trotz Hausverbot im Ulmer Hauptbahnhof: 29-Jähriger attackiert Polizist

Obwohl er ein Hausverbot hat, soll er sich im Ulmer Hauptbahnhof aufgehalten haben. Als die Polizei ihn nach draußen führt, wird der Mann aggressiv.

Ein 29-Jähriger soll am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr einen Polizisten in Ulm körperlich attackiert haben. Trotz Hausverbots soll er den Ulmer Hauptbahnhof betreten haben, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilt.

Einsatzkräfte hätten den somalischen Staatsangehörigen nach draußen begleitet, weil er sich geweigert haben soll, das Bahnhofsgebäude freiwillig zu verlassen. Kurz vor dem Ausgang soll der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann unvermittelt einen der beiden Beamten durch einen Schlag auf die Schulter attackiert haben. Der 29-Jährige sei daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt worden.

Durch den Vorfall seien weder die Einsatzkräfte noch der 29-Jährige verletzt worden, heißt es im Bericht der Bundespolizei. Den in Ulm wohnhaften Mann würde nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte erwarten. (AZ)