Ulm

vor 32 Min.

True Crime Podcast: Rechtsmediziner und Rechtsanwältin sprechen über echte Fälle

Sebastian Kunz ist Leiter der Ulmer Rechtsmedizin. Mit seiner Frau und Rechtsanwältin Tina Kunz spricht er in einem Podcast über Kriminalfälle, bei denen die Opfer auf seinem Seziertisch lagen.

Plus Er untersucht Tote, sie vertritt Verbrecher: Das Ehepaar Kunz aus Ulm ist eine nicht alltägliche Kombination. In ihrem Podcast sprechen sie über Kriminalfälle.

Von Michael Kroha

Er ist Rechtsmediziner und gilt als "Anwalt der Toten". Sie ist Rechtsanwältin und verteidigt oftmals die Täter. Wenn sich das Ehepaar Kunz bei einem Feierabendbier über den Arbeitstag unterhält, können die Themen schnell sehr kriminell klingen. Freunde und Bekannte hätten da schon immer gerne mitgelauscht. Inzwischen lassen sie nicht nur die, sondern die gesamte Öffentlichkeit an ihren Gesprächen teilhaben – in einem "True Crime Podcast". Über echte Fälle so offen zu sprechen, sei zwar auch heikel – vor allem für betroffene Angehörige. Sebastian und Tina Kunz finden, damit aber auch "helfen" zu können – der Justiz, den Zuhörern, ein Stück weit aber sogar auch Verbrechern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen