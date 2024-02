Trübe Aussichten auf dem Bau: „Die Zahl der Pessimisten wächst“

Plus Das Handwerk zwischen Bodensee und Ostalb steht im Ruf besonderer Krisenfestigkeit. Nun aber machen sich vereinzelt Bremsspuren bemerkbar.

Die Handwerkskammer Ulm (HWK), die mehr als 20.000 Mitgliedsbetriebe mit 120.000 Beschäftigten zwischen Friedrichshafen und Aalen unter ihrem Dach vereinigt, hat ihren jüngsten Bericht zur konjunkturellen Lage vorgelegt. Das Zahlenwerk zum vierten Quartal 2023 spiegelt einen Trend, den ihr Präsident Joachim Krimmer bei der Vorstellung so auf den Punkt brachte: „Die Zeiten werden schwieriger.“ HWK-Geschäftsführer Tobias Mehlich wählte zwei Perspektiven bei der Beurteilung der Lage. Die optimistische Lesart sei, „die Auftragsbücher werden dünner“. Und die pessimistische? „Die Zahl der Pessimisten wächst.“

Derzeit würden immer noch 62 Prozent der befragten Betriebe ihre Geschäftslage als „gut“ bewerten, zwölf Prozent hingegen als schlecht. Die Zahlen haben sich im Vergleich zum Vorjahresquartal nur unwesentlich verändert. Allerdings haben sich die Geschäftserwartungen deutlich eingetrübt. Rund ein Drittel der Betriebe vermeldet aktuell sinkende Auftragseingänge. 16 Prozent aber konnten ihre Aufträge steigern. Gerade im Kfz- und im Gesundheitsbereich könne von Krise keine Rede sein, führte Mehlich aus.