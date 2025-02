Truecrime-Serie "Obduktion": Ulmer Rechtsmediziner ermittelt mit Tatort-Kollege Liefers

Wer sich die neue Episode der True-Crime-Serie „Obduktion“ mit dem Titel „Serienmörder in Ulm“ auf der Streamingplattform RTL+ anschaut, könnte fast meinen, das Ganze stimmt alles zu 100 Prozent. Sebastian Kunz, der Leiter der Ulmer Rechtsmedizin, ermittelt hier erstmals zusammen mit Schauspieler Jan Josef Liefers, bekannt aus dem Münster-Tatort, wo er die Rolle des Rechtmediziners Karl Friedrich Börne einnimmt. Zwar berufen sich True-Crime-Formate für gewöhnlich auf Fälle, die es tatsächlich gegeben hat. Doch rund um Ulm müssen Menschen keine Angst haben: Es gibt in der Donaustadt aktuell keinen Fall eines Serienmörders, der es auf Senioren und ihr Geld abgesehen hat. Und dennoch lässt die gut einstündige Folge, die seit Dienstag im Internet zu sehen ist, einen ins Grübeln kommen: Werden manche Tötungsdelikte tatsächlich nicht entdeckt?

Diese Frage rücken Kunz und Liefers in den Fokus ihrer verfilmten Geschichte, die auf einen vor wenigen Jahren aufgeklärten Fall in Baden-Württemberg beruht. Demnach scheinen sich einer oder mehrere Täter herumzutreiben, die betagte Menschen überfallen, ersticken und ausrauben. Bei zwei Todesfällen hatte es Parallelen gegeben. Eine der beiden Leichen hatte sogar eine Plastiktüte über den Kopf gestülpt. Die andere Tote konnte erst bei der zweiten Leichenschau als Opfer eines Tötungsdelikts identifiziert werden. Der Totenschein ausstellende Arzt hatte fälschlicherweise einen natürlichen Tod bescheinigt. Offenbar keine Seltenheit. Es wurde daher nach weiteren möglichen Opfern gesucht.

Kunze und Liefers machen sich im Sommer, begleitet von Kameras auf ins Ulmer Krematorium, um Tote bei einer solchen zweiten Leichenschau noch einmal auf ihre Todesursache hin zu untersuchen. Drei bis fünf Mal die Woche komme es vor, dass Leichen „angehalten werden“, weil sie als „auffällig“ gelten beziehungsweise die in der Todesbescheinigung eingetragene Todesursache nicht ganz nachvollziehbar ist und der Sache nachgegangen werden muss, berichtet Kunz.

Icon Vergrößern Sebastian Kunz leitet seit 2020 die Rechtsmedizin in Ulm. Foto: Alexander Kaya (Archivbild) Icon Schließen Schließen Sebastian Kunz leitet seit 2020 die Rechtsmedizin in Ulm. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Die erste Leichenschau wird in der Regel unmittelbar nach Eintreten des Todes von einem Arzt durchgeführt. Oftmals von einem Hausarzt. Einen solchen ruft Kunz in der True-Crime-Serie auch an. Der Grund: Die Leiche im Sarg war angezogen. Für eine erste Leichenschau aber müsse der Körper komplett entkleidet werden. Ihn wieder zu bekleiden, sei unüblich, weil aufgrund der Leichenstarre schwer möglich. Zudem war ihm die angegebene Todesursache zu unkonkret: Herz-Kreislaufversagen mit Respirationsversagen, also Lungenversagen. Das könne die Folge von vielem sein, so Kunz. Der angerufene Hausarzt muss am anderen Ende des Hörers eingestehen, die Leichenschau nicht gemäß Vorgaben vorgenommen zu haben. Laut Kunz eigentlich eine Ordnungswidrigkeit, die angezeigt werden kann.

Der Rechtsmediziner und sein Tatort-Kollege nehmen sich noch weitere Leichen vor. Bei einem Mann werden dabei Hinweise auf ein Gewaltverbrechen entdeckt und der Leichnam beschlagnahmt. Ob es sich dabei um ein weiteres Opfer einer möglichen Mordserie handelt, müssten eine Obduktion sowie die Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen.

Hinweis: Die True-Crime-Serie „Obduktion“ mit Sebastian Kunz und Josef Liefers ist seit 25. Februar im Internet auf der Streamingplattform RTL+ zu finden.