Über die Geheimnisse der Flechten

Das Naturmuseum Ulm stellt anlässlich seines 100. Geburtstags in unserer Kolumne jeden Monat ein heimisches Tier oder eine Pflanze vor. Heute: die Flechte.

Pilze sind mit Tieren näher verwandt als mit Pflanzen. Aus dem damit einhergehenden Unvermögen zur Photosynthese betreiben sie häufig mit Bäumen eine Arbeitsteilung, von der alle beide profitieren. Dabei stehen Baumwurzeln und Pilzhyphen unterirdisch in Kontakt. Der Baum versorgt den Pilz mit Essen in Form von Zuckern, der Pilz teilt aus dem Boden aufgenommene Nährstoffe.

Pilz und Alge leben in einer WG

Eine Pilz-Pflanze-Arbeitsteilung gibt es auch in Miniaturform: als die in Farbe und Struktur adretten Flechten! Hier leben Pilz und Alge auf abgrenzbarem Raum zusammen, sodass man der WG einen eigenen Namen gegeben hat. Die Alge kümmert sich ums Essen; der Pilz ist diesmal fürs Wohnliche zuständig und schützt durch eine Rinde die Alge vor UV-Strahlung und Austrocknung.

Wenn es feucht genug ist, kann die Alge auch ohne den Pilz existieren. Lebt sie mit ihm zusammen, werden ihre sexuellen Freuden durch den Pilz unterdrückt. So gesehen sind "verflochtene" Algen Asex-Sklavinnen!

Gleichberechtigung hin oder her, die Flechte ist ein Erfolgsmodell. Sie zählt zu den stammesgeschichtlich ältesten Lebewesen und ist überall anzutreffen, von Extremstandorten wie dem Hochgebirge bis hin zum nächsten Laternenpfahl. Und wenn Sie mal genau hingucken, dann erkennen Sie, dass viele Kaugummis gar keine sind.

Die Gelbflechte ist an vielen Straßen zu finden

Mangels Alternativen rücken ihnen Botaniker ab dem Herbst besonders zu Leibe, mit Lupen und Meißel bewaffnet. Sehr häufig und leicht zu erkennen ist die Gelbflechte (Xanthoria parietina). Sie wächst auf Baumrinde, mag stickstoffhaltige Verbindungen und kommt daher oft an Straßen vor. Außerdem fluoresziert sie unter UV-Licht.

Lesen Sie dazu auch

Noch weiter eingedrungen in menschliche Sphären scheint nur das Isländische Moos. Diese namentlich gut getarnte Flechte hat es in beinahe jede Apotheke geschafft und tut den jetzt häufig verschleimten Hälsen wohl. So beschert uns der Herbst gleich zweierlei Anreize für Flechtenkontakt.