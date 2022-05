Über die Motorhaube geflogen: 16-jähriger Radfahrer von Auto erfasst

Ein 16-Jähriger ist mit seinem Rad auf dem Gehweg unterwegs. Eine 22-jährige Autofahrerin übersieht ihn. Es kommt zum Unfall.

Bei einem Unfall am Donnerstagabend in Ulm ist ein 16-jähriger Radfahrer verletzt worden. Er wurde nach Polizeiangaben von einem Auto erfasst, überschlug sich und fiel auf die Motorhaube.

Gegen 17.15 Uhr war der Jugendliche mit seinem Fahrrad in der Wagnerstraße in Richtung Ehinger Tor unterwegs. Dabei fuhr er auf dem Gehweg, was dort laut Polizei aber nicht erlaubt ist.

An der Einmündung Scharnhorststraße zur Wagnerstraße wollte eine 22-Jährige mit ihrem VW nach rechts in die Wagnerstraße abbiegen. Die Frau übersah den von links kommenden Radfahrer. Trotz Vollbremsung prallte der Jugendliche mit dem Vorderrad gegen den Kotflügel des Autos. Er überschlug sich, fiel auf die Motorhaube des VW und kam anschließend vor dem Fahrzeug auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der 16-Jährige verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Laupheim ermittelt nun den Unfallhergang. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 1100 Euro. Die Autofahrerin muss nun mit einer Anzeige rechnen. Auch der Radfahrer wird wegen seinem Fehlverhalten angezeigt. (AZ)