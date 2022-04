Überfall am Eselsberg: Männer schlagen Wohnungstür mit Feuerlöscher ein

Zwei Männer werden bei einem Überfall am Ulmer Eselsberg verletzt. Sie kommen in ein Krankenhaus. Zwei Tatverdächtige wurden inzwischen ermittelt.

Bei einem Überfall am Freitag in Ulm sind zwei Menschen verletzt worden. Sie wurden in einem Krankenhaus behandelt. Zwei tatverdächtige Männer wollen Polizei und Staatsanwaltschaft bereits ermittelt haben. Einer von ihnen sitzt in Untersuchungshaft, der andere wurde wieder auf freien Fuß gesetzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm am Montag mitteilen.

Kurz nach 21 Uhr sollen sich die 33 und 39 Jahre alten Männer Zutritt zu einer Wohnung im Burgunderweg verschafft haben. Mit einem Feuerlöscher schlugen sie wohl die Wohnungstür ein. In der Wohnung trafen sie auf einen 27-Jährigen und einen 41-Jährigen. Von ihnen forderten die Tatverdächtigen wohl die Herausgabe von Bargeld.

Ulmer Polizei: Opfer und Täter sollen sich gekannt haben

Zwischen den Männern entwickelte sich eine Auseinandersetzung. Der 33- sowie der 39-Jährige sollen auf ihre Kontrahenten eingeschlagen haben. Dabei erlitten der 27-Jährige und der 41-Jährige Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Nachdem die mutmaßlichen Angreifer kein Geld fanden, sollen sie das Handy des 41-Jährigen an sich genommen haben. Sie flüchteten daraufhin aus der Wohnung.

Die zwischenzeitlich verständigte Polizei traf nach eigenen Angaben kurze Zeit später ein. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten der 33- und der 39-Jährige in Tatortnähe entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Nach ersten Erkenntnissen von Staatsanwaltschaft und Polizei kannten sich die mutmaßlichen Täter und Opfer. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen aber dauern noch an, heißt es.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Da der 33-jährige Angreifer keinen festen Wohnsitz hat, beantragte die Staatsanwaltschaft Ulm beim Amtsgericht einen Haftbefehl. Am Samstag erließ der Richter beim zuständigen Amtsgericht den Haftbefehl gegen den 33-Jährigen. Der befindet sich nun in Untersuchungshaft. (AZ)