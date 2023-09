Überfall auf offener Straße in Ulm: Mann droht mit Messer und raubt Roller

In der Ulmer Weststadt wird 21-Jähriger mit einem Messer bedroht. Der Täter setzt sich auf dessen Roller und flüchtet. Eine Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos.

Unter Vorhalt eines Messers hat ein bislang unbekannter Mann am Dienstag einen Roller in der Ulmer Weststadt gestohlen. Eine Fahndung der Polizei nach dem Täter blieb bislang erfolglos. Jetzt werden Zeugen gesucht. Es liegt eine grobe Beschreibung des Unbekannte vor.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, ereignete sich die Tat am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr in der Gneisenaustraße. Dort stand ein 21-Jähriger mit seinem Motorroller. Der unbekannte Täter soll zunächst an dem Mann vorbei und dann um die Ecke gelaufen sein. Kurze Zeit später sei der Unbekannte zurückgekehrt, diesmal maskiert mit einer Sturmhaube. Mit einem Messer soll er den 21-Jährigen bedroht und zunächst dessen Umhängetasche gefordert haben. Als er den Roller sah, wollte er nach Polizeiangaben auch diesen haben.

Überfall in Ulmer Weststadt: So wird der Täter beschrieben

Der Täter soll sich dann auf den Roller gesetzt und in Richtung Käsbohrerstraße/Blaupark geflogen sein. Die Polizei fahndete nach eigenen Angaben mit zahlreichen Streifen nach dem Unbekannten. Der aber blieb verschwunden. Der Täter wird so beschrieben:

etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß

schlank

16 bis 20 Jahre alt

arabisches Erscheinungsbild

dunkelbraunes Haar

rot-grüner Pullover

Er soll nahezu akzentfreies deutsch gesprochen haben, heißt es. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0731/188-3812 zu melden. (AZ)